Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев задержан в рамках расследования дела об организации деятельности экстремистского сообщества.

"В настоящее время он задержан для проведения следственных действий", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, претензии следствия связаны с изданием и распространением ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Новость дополняется