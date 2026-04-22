Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у Командорских островов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Командорских островов (Алеутский округ Камчатского края), где ожидаются волны высотой до девяти метров, сообщает в среду главное управление МЧС России по региону.

"Вечером 22 апреля там ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

В МЧС также отметили, что в тех акваториях Берингова моря прогнозируется штормовой ветер.

Такая ситуация сохранится до утра 23 апреля.

Спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности владельцам судов, находящихся в районах, которые попадают под удар стихии.