Атаки БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом отбиты

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совершенная ранним утром в субботу атака БПЛА в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом отбита, сообщает пресс-служба администрации города.

"Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое они выписаны домой", - говорится в сообщении.

В настоящий момент оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком.

Ранее власти Петербурга сообщали об атаке БПЛА в ночь на субботу. В Ленобласти было сбито более 140 БПЛА.

В Кронштадте временно ограничивали движение транспорта, а также отменили фестиваль в парке "Остров фортов".

В Петербурге в субботу проходит заключительный день ПМЭФ -2026. 10 июня в Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон.