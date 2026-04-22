Землетрясение магнитудой 4,2 произошло возле Северных Курил

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром в среду возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане 22 апреля в 10:30 по сахалинскому времени (02:30 по Москве) с эпицентром в 98 км восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 50 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в Северо-Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

