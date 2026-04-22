Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду консолидируется на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и выросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $98 за баррель) на фоне неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и скорого завершения временного перемирия сторон. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений при смешанной динамике blue chips.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2757,57 пункта (-0,01%); лидируют в снижении акции "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), но подросли акции "Сургутнефтегаза" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 апреля, составляет 74,5897 руб. (-64,73 копейки).

Подешевели также акции "Т-Технологии" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде, сообщило во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД. "На данный момент окончательное решение об участии в переговорах в Пакистане еще не принято", - цитирует агентство представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Тем временем, президент США Трамп вечером во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. "C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершаться, тем или иным образом", - добавил президент.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, накануне поддержку рынку акций РФ оказали новости о завершении ремонтных работ на газопроводе "Дружба" и его готовности к возобновлению работы. Вместе с тем, более уверенному росту рынка по-прежнему мешают сохраняющиеся внешнеполитические риски, включая обсуждение в ЕС нового кредита для Украины и очередного пакета санкций против России, из-за чего инвесторы в целом сохраняют осторожность.

Индекс МосБиржи подошел к 2760 пунктам, в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке он может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2711 пунктов, а затем перейти к диапазону 2684-2711 пунктов, считает Абрамов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, переговоры Ирана и США остаются под вопросом, Трамп угрожает, что перемирие прекратится и США возобновят военные действия, если Иран откажется от переговоров. Блокада Ормузского пролива и со стороны Ирана, и со стороны США, пока сохраняется, что подогревает нефтяные котировки. Тем временем в США обсуждается вопрос об утверждении выдвинутого Трампом экономиста Кевина Уорша в качестве нового главы ФРС, и это создает относительно оптимистичные настроения на мировых рынках, поскольку Уорш выступает за смягчение монетарной политики, хотя и умеренное.

Цена нефти выросла на фоне глобальной неопределенности и, видимо, на ожиданиях возобновления военных действий в Иране. На неделе цена Brent будет двигаться в коридоре $89-97 за баррель, считает аналитик. Западные СМИ сообщают о возобновлении экспорта российской нефти Urals после недавних атак украинских БПЛА на западные и южные морские порты России. Кроме того, поступили новости о том, что в Индии после продления американским Минфином исключения из санкций для российской нефти до середины мая вновь вырос спрос на импорт российской нефти. Это создает на российском рынке оптимистичные ожидания роста нефтегазовых доходов за апрель и, возможно, май текущего года, что в краткосрочном периоде может благоприятно повлиять на котировки российских акций нефтегазового сектора. В среду индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

В США накануне индексы акций завершили торги снижением на 0,6%. Рост, наблюдавшийся в начале сессии, быстро сошел на нет на фоне нервозности, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке.

Эксперты ждали нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде, надеясь, что сторонам удастся договориться хотя бы о продлении перемирия. Однако издания The New York Times и Axios сообщили со ссылкой на источники, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC во вторник выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он сказал при этом, что продлевать режим прекращения огня с Ираном не желает.

Однако уже после закрытия американского рынка акций Трамп все же объявил о продлении перемирия с Ираном, объяснив это решение тем, что иранское правительство "серьезно расколото". Режим прекращения огня будет действовать пока иранские "лидеры и представители" не подготовят "единое предложение" по завершению войны с США и Израилем, написал американский президент в соцсети Truth Social.

Во вторник инвесторы также следили за слушаниями в банковском комитете Сената по утверждению Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Уорш, выдвинутый на эту должность Трампом, заявил, что намерен действовать независимо на посту главы американского ЦБ. Уорш отвечал на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он "марионеткой" президента. "Абсолютно нет", - заявил Уорш.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%).

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста накануне в ожидании новостей по переговорам США и Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $98,14 за баррель (-0,3% и +3,1% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $89,25 за баррель (-0,5% и +2,6% накануне).