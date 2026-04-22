Одиннадцать БПЛА уничтожено в Ульяновской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более десятка беспилотников уничтожено в Ульяновской области в среду, сообщает губернатор региона Алексей Русских.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Радищевского районов. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал он в своем канале в Мах.

На местах работают спецслужбы, добавил Русских.

Ранее Росавиация сообщала о введении, а затем отмене временных ограничений в аэропорту Ульяновска.

