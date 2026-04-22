БПЛА повредил крышу многоэтажки в Курске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Обломки упавшего беспилотника повредили крышу многоквартирного дома в Курске, жертв нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Ночью ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу многоквартирного дома. К счастью, беспилотник не сдетонировал", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Из пострадавшего дома были эвакуированы 36 жильцов, из них девять детей. По информации Хинштейна, в ПВР размещено семь человек, из них двое детей. Остальные остались у родственников.

На месте работают оперативные службы. Обошлось без жертв, добавил руководитель области.