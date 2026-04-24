В Курском селе в результате удара БПЛА по частному дому ранен мужчина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Щекино Рыльского района.

"По предварительной информации, сегодня в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате удара пострадал местный житель. У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени", - написал он в Мах.

Пострадавший доставлен в Рыльскую ЦРБ, затем его перевезут лечиться в Курск.