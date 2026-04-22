Володин призвал соцсети удалять оскорбительный для учителей контент

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с массовыми обращениями об опубликовании в соцсетях оскорбительных для учителей видео напомнил владельцам ресурсов о необходимости оперативно удалять такой контент.

"Владельцы социальных сетей, в свою очередь, должны оперативно и своевременно реагировать на массовое появление контента, нарушающего правила их ресурсов, и принимать меры по его удалению", - написал Володин в среду в своем канале в Мах.

Он отметил, что из разных городов поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в социальных сетях; аналогичная ситуация складывается также в Беларуси и Казахстане.

Володин считает, что "это провокация". "То, что детям преподносят как некую "игру", на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия. За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы. Чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент", - заявил председатель Госдумы.

По его словам, "есть те, кто наживается на этом, шантажируя и требуя плату за удаление опубликованных постов".

"Всем надо осознать: это не игра. Участие в таких "трендах" может привести к серьезным последствиям. Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям", - считает Володин.

