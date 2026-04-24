Поиск

Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На портале "Госуслуги" зарегистрировались фактически все граждане России старше 14 лет, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на всероссийском форуме "Государство для людей" в Красноярске.

"Сегодня на портале госуслуг у нас зарегистрированы порядка 120 млн человек. То есть фактически 14+ по возрасту за редким исключением все зарегистрированы", - сказал Григоренко.

По его словам, на "Госуслугах" сегодня представлено свыше 1,6 тыс. сервисов, которыми ежедневно пользуются 14 млн человек. В их рамках услуги были типизированы и объединены в 70 федеральных и 400 региональных жизненных ситуаций. Самые востребованные среди федеральных - поступление в вузы онлайн, налоговый вычет, выход на пенсию.

Григоренко отметил, что для совершенствования процесса предоставления госуслуг была создана фабрика тестирования, состоящая из 11 лабораторий в разных регионах. В них с помощью нейрооборудования проводится проверка реакций человека на услуги в цифровом виде, что позволяет улучшать качество предоставляемых сервисов.

По словам Григоренко, за последние пять лет решение тех или иных жизненных ситуаций для пользователей портала госуслуг значительно упростилось и ускорилось. Количество необходимых для этого документов сократилось в девять раз, сроки выполнения - втрое, количество визитов в ведомства - в пять раз.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

 Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 193 на 193

В Кремле заверили, что РФ будет достойно представлена на G20 вне зависимости от решения Путина о поездке

 В Кремле заверили, что РФ будет достойно представлена на G20 вне зависимости от решения Путина о поездке

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Все дома в Дагестане и Чечне освободились от воды после наводнения

МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

 МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

 Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1894 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 160 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов