Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На портале "Госуслуги" зарегистрировались фактически все граждане России старше 14 лет, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на всероссийском форуме "Государство для людей" в Красноярске.

"Сегодня на портале госуслуг у нас зарегистрированы порядка 120 млн человек. То есть фактически 14+ по возрасту за редким исключением все зарегистрированы", - сказал Григоренко.

По его словам, на "Госуслугах" сегодня представлено свыше 1,6 тыс. сервисов, которыми ежедневно пользуются 14 млн человек. В их рамках услуги были типизированы и объединены в 70 федеральных и 400 региональных жизненных ситуаций. Самые востребованные среди федеральных - поступление в вузы онлайн, налоговый вычет, выход на пенсию.

Григоренко отметил, что для совершенствования процесса предоставления госуслуг была создана фабрика тестирования, состоящая из 11 лабораторий в разных регионах. В них с помощью нейрооборудования проводится проверка реакций человека на услуги в цифровом виде, что позволяет улучшать качество предоставляемых сервисов.

По словам Григоренко, за последние пять лет решение тех или иных жизненных ситуаций для пользователей портала госуслуг значительно упростилось и ускорилось. Количество необходимых для этого документов сократилось в девять раз, сроки выполнения - втрое, количество визитов в ведомства - в пять раз.