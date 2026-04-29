Тюменская область ввела режим беспилотной опасности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности превентивно введен в Тюменской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это превентивная мера, которая вводится для усиления безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее режим "Беспилотная опасность" был введен в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. В аэропорту Челябинска (Баландино) и Екатеринбурга (Кольцово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.