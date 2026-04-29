Тюменская область ввела режим беспилотной опасности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности превентивно введен в Тюменской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это превентивная мера, которая вводится для усиления безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее режим "Беспилотная опасность" был введен в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. В аэропорту Челябинска (Баландино) и Екатеринбурга (Кольцово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Краснодарские власти сообщили о локализации пожара на НПЗ в Туапсе

Возгорание произошло на промплощадке в Пермском крае из-за БПЛА

На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

Куренков пообещал нарастить высоту брустверов для защиты от разлива нефти в Туапсе

Глава МЧС РФ назвал принятые для ликвидации разлива нефти в Туапсе меры недостаточными

Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9168 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов