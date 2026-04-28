На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

Техника, суворовцы и нахимовцы из-за оперативной обстановки не участвуют

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В параде на Красной площади в День Победы примет участие пешая колонна военнослужащих, в связи оперативной обстановкой военная техника, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде участвовать не будут, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", - проинформировало Минобороны РФ.

"В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота", - заявило министерство.

По его информации, парад в День Победы в Москве будет включать авиационную часть, пролетят самолеты.

"В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военный парад 9 мая на Красной площади состоится в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.