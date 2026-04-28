Куренков пообещал нарастить высоту брустверов для защиты от разлива нефти в Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что этой ночью начнется работа по наращиванию высоты брустверов для защиты от разлива нефтепродуктов в Туапсе в Краснодарском крае.

"За сегодняшнюю ночь и непосредственно за завтрашнее утро будет наращена высота брустеров, которые должны быть установлены", - сказал министр журналистам во вторник.

Как сообщалось, глава МЧС прибыл на Кубань для контроля за тушением пожара на НПЗ в Туапсе и проведения оперативного совещания по тушению, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе начался минувшей ночью из-за падения обломков беспилотников.

В пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе 9 детей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с НПЗ.

На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.