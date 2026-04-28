Глава МЧС РФ назвал принятые для ликвидации разлива нефти в Туапсе меры недостаточными

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о недостаточности мер, принятых для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе в Краснодарском крае.

"Сейчас излияние (нефти - ИФ) не происходит, все остановлено. Все это потушено и отрезано. Все меры, которые непосредственно происходят на территории базы, этих мер, ну, на данный момент времени, возможно, еще недостаточно", - сказал Куренков журналистам во вторник.

Как сообщалось, глава МЧС прибыл на Кубань для контроля за тушением пожара на НПЗ в Туапсе и проведения оперативного совещания по тушению, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе начался минувшей ночью из-за падения обломков беспилотников.

В пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе 9 детей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с НПЗ.

На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.