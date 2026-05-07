Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

Военный парад в Перми. Архивное фото. Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Парад в День Победы в Перми в текущем году не состоится, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале в четверг.

"По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков", - написал губернатор.

Как сообщалось, в четверг одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано БПЛА, еще несколько беспилотников были сбиты.

В результате инцидентов многоквартирный жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе получили повреждения, во втором случае пострадал мужчина.

Также был поврежден корпус больницы рядом с многоквартирным домом, где произошел инцидент.

Кроме того, 29 и 30 апреля были совершены атаки БПЛА на промышленные предприятия. 29 апреля после атаки на одну из промплощадок началось возгорание, к его ликвидации были привлечены свыше 400 человек. О завершении ликвидации последствий этой атаки власти пока не сообщали.

Пострадавших в результате инцидентов, по данным Махонина, нет.