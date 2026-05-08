Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Внуково" работает по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Возможны изменения расписания аэропорта. Ограничения ввели из соображений безопасности.

Внуково Росавиация
