Работа 13 аэропортов юга России остановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - БПЛА попали в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, работа 13 аэропортов на юге России остановлена, сообщил Минтранс РФ.

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректирована из-за попадания БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России". В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.

Приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Персонал филиала "Аэронавигация Юга России" находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования.

Новую информацию Минтранс пообещал сообщить в 11 часов по Москве.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион был атакован БПЛА и ракетами. В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения обломков БПЛА начался пожар в административном здании, его потушили утром.