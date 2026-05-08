По делу о диверсии арестован 17-летнего житель Екатеринбурга

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке диверсии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, подросток причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов Екатеринбурга в апреле 2026 года.

Фигуранта обвиняют по ч.3 ст.30, ч. 1 ст 281 УК РФ (покушение на диверсию).

Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать по 6 июля.

Екатеринбург
