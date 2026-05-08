Извещение о приостановке полетов на юг РФ может быть пересмотрено в сторону сокращения срока

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая, выпущенное ранее Росавиацией, может быть пересмотрено в сторону сокращения срока, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами "Госкорпорации по ОрВД" анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением", - сообщили в Минтрансе.

Как сообщалось, из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Решение о сроках возобновления авиарейсов в их направлении - с сокращенной частотой - будет принято в ближайшее время, заявляли в Минтрансе.