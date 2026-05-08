Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Авиакомпании подают обновленные планы, заявили в ведомстве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Росавиация отменила ранее выпущенное извещение (НОТАМ) о невозможности полетов на юг России, перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство.

"Подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД" готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста", - отметили в Росавиации.

На фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства, они действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Ранее в пятницу Росавиация выпустила НОТАМ о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая. Как уточняли в Минтрансе, извещение может быть пересмотрено "в сторону сокращения срока". Решение зависело от анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением, который проводили специалисты "Госкорпорации по ОрВД".

Утром в пятницу из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.