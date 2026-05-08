Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Архивное фото
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в РФ в связи с лесным пожаром в районе расположения Чернобыльской АЭС; радиационная обстановка остается стабильной, превышения естественного гамма-фона не зафиксировано, сообщили в ведомстве.

"В связи с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором осуществляется усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения. Радиационная обстановка в РФ остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов Российской Федерации, не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре отметили, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.

