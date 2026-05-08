В течение недели военные РФ сбили 6 ракет "Фламинго", "Нептун" и более 4,3 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 4385 украинских дронов, шесть крылатых ракет "Фламинго" и шесть управляемых ракет "Нептун", сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

"В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня", - сказано в сообщении.