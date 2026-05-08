Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать удары Киева по транспортной инфраструктуре на юге России.