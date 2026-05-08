В Думу внесен проект о едином операторе по обеспечению безопасности важных транспортных объектов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого оператора по обеспечению безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры.

"Законопроектом предлагается закрепить в законодательстве РФ правовой статус "единого оператора" как специального уполномоченного субъекта на обеспечение транспортной безопасности на отдельных критически важных объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных ГД в пятницу.

В ней отмечается, что Минтранспорта наделяется правом определять единого оператора и утверждать перечень объектов транспортной инфраструктуры, в отношении которых он будет обеспечивать транспортную безопасность.

"Основной целью законопроекта является совершенствование системы обеспечения транспортной безопасности на группе объектов, принадлежащих разным собственникам, но расположенных на одной территории, в том числе в части координации сил и средств, привлекаемых для защиты объектов транспортной инфраструктуры, путем создания централизованной системы управления", - говорится в документе.

Законопроектом предусматривается наделение правительства РФ правом определять особенности обеспечения единым оператором транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Контроль за единым оператором будет осуществлять Ространснадзор.

Кроме того, "компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности будут осуществлять оперативный контроль за антитеррористической защищенностью объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности которых возложено на единого оператора", говорится в тексте законопроекта.

