Российские космонавты выйдут в открытый космос 27 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции (МКС) состоится 27 мая, сообщили в "Роскосмосе".

"Российский научный прибор "Солнце-Терагерц" Физического института имени Лебедева Академии наук успешно прошёл испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля "Звезда" во время выхода в открытый космос 27 мая", - сказали в видео, опубликованном "Роскосмосом" в пятницу.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября 2025 года. Тогда космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.

