Что произошло за день: пятница, 8 мая

Приостановка работы аэропортов из-за атаки БПЛА на филиал "Аэронавигации Юга России", опровержение РКН блокировок GitHub и пожар близ ЧАЭС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- БПЛА попали в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, в результате чего была приостановлена работа 13 аэропортов на юге России: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Росавиация выпустила извещение о приостановке полетов в эти аэропорты до 12 мая, но затем отменила действие документа. Полеты на юг страны были возобновлены после 15:00 мск. Авиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 дней. Владимир Путин на заседании Совбеза РФ назвал атаку терактом.

- Минобороны РФ заявило о нарушении Украиной перемирия в честь Дня Победы. В военном ведомстве подчеркнули, что зеркально реагируют на нарушение режима прекращения огня.

- Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов из-за сохраняющейся геополитической напряженности.

- В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ. Так в Евросоюзе намерены попытаться нивелировать риски для безопасности объединения.

- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает в РФ работу крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub. Некоторые СМИ сообщили, что доступность ресурса в России начала падать с 5 мая.

- Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП.

- Лес горит в районе расположения Чернобыльской АЭС. Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в РФ и сообщает, что превышения естественного гамма-фона не зафиксировано.

- "Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией. 16 апреля прошли первые торги овечьей шерстью.