Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал терактом удар Киева по Ростовскому национальному центру организации воздушного движения.

"Обсудим несколько вопросов, и первый, основной - это события, которые произошли сегодня утром: киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно, - нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров", - сказал Путин на заседании с постоянными членами Совбеза РФ.

На совещании президент попросил вице-премьера правительства РФ Виталия Савельева проинформировать об этом событии, а также о "дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса РФ".

Утром 8 мая здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Росавиация сначала выпустила извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в эти аэропорты до 12 мая, но затем сообщила об отмене действия документа. Полеты на юг страны были возобновлены после 15:00 мск - всего до конца суток запланировано 217 рейсов, заявляли в Минтрансе.