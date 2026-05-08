Авиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 дней

Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Авиасообщение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших двух-трех дней, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

"В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в ростовской зоне (аэронавигации - ИФ) в полном объеме", - сказал Савельев.

Как сообщалось, в пятницу утром здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Полеты в их направлении были возобновлены после 15:00 по московскому времени - всего до конца суток запланировано 217 рейсов, заявляли в Минтрансе.

По словам Савельева, после происшествия процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры. Благодаря службе безопасности персонал ростовского центра был эвакуирован в бомбоубежище - человеческих жертв нет. Степень нанесения ущерба и дополнительная информация уточняется, добавил Савельев. Инженеры корпораций "Алмаз-Антей" и "Ростех" оценят работоспособность систем центра в течение ближайших 15 часов.

"В настоящее время организована работа с резервных рабочих мест, проводится оценка безопасности. Даны поручения авиакомпаниям о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимостью работы с пассажирами. Даны поручения по организации автобусного и железнодорожного сообщения как альтернативных механизмов вывоза граждан", - сказал вице-премьер.