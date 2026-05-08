РФ ведет консультации с другими странами о придании международного значения Дню Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия ведет с другими странами консультации о придании международного значения празднику Дня Победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях.

"По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьёзного международного значения и сделать всё, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза, народами России, в достижении этой общей победы над нацизмом", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в пятницу.

Президент РФ также поздравил участников оперативного совещания СБ с приближающимся Днем Победы. "Мы постоянно держим этот вопрос на уровне повышенного внимания и в диалоге с нашими коллегами, друзьями в КНР, Индии, других странах антигитлеровской коалиции. Совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом США. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали", - отметил Путин.



