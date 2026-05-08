Поиск

РФ ведет консультации с другими странами о придании международного значения Дню Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия ведет с другими странами консультации о придании международного значения празднику Дня Победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях.

"По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьёзного международного значения и сделать всё, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза, народами России, в достижении этой общей победы над нацизмом", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в пятницу.

Президент РФ также поздравил участников оперативного совещания СБ с приближающимся Днем Победы. "Мы постоянно держим этот вопрос на уровне повышенного внимания и в диалоге с нашими коллегами, друзьями в КНР, Индии, других странах антигитлеровской коалиции. Совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом США. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали", - отметил Путин.


Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Что произошло за день: пятница, 8 мая

Авиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 дней

Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

 Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2124 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов