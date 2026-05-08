Минобороны сообщило о поражении 71 украинского дрона над регионами РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 14:00 до 20:00 по московскому времени пятницы дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, беспилотники поражались над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев и над акваторией Черного моря.