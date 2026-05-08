Женщина пострадала в Белгородской области в результате атаки дрона

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух БПЛА на Грайворонский округ, от детонации одного из них пострадала мирная жительница.

"Посёлок Хотмыжск Грайворонского округа атакован двумя вражескими беспилотниками. Пострадала мирная жительница. От детонации одного дрона женщина получила баротравму", - написал он в своем канале в Max вечером в пятницу.

Кроме того, в поселке выбиты окна в частном доме, повреждены легковой автомобиль и забор, добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

