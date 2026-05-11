Мирный житель ранен в результате атаки дрона в Белгородской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В селе Ясные Зори Белгородской области украинский беспилотник ударил по территории предприятия, ранен сотрудник, сообщил в ночь на понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота", - написал Гладков в своем канале в Max.

Он добавил, что повреждены КамАЗ и легковой автомобиль. Еще один легковой автомобиль уничтожен огнем.