Один человек пострадал в кубанской станице Тамань из-за падения обломков БПЛА

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА найдены по нескольким адресам в станице Тамань Краснодарского края, один человек пострадал, сообщает оперативный штаб региона утром в среду.

"В станице Тамань по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - говорится в сообщении штаба в мессенджере Max.

Кроме того, в двух частных домовладениях повреждено остекление, в одном из них также повреждены двери.

Ранее в среду штаб сообщил о падении обломков БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района, загорелось оборудование. К тушению привлечены 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Известно об одном пострадавшем.