Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, следует из опубликованной карточки в базе министерства.

Уроженец Москвы 07.03.1977 года рождения Буцаев разыскивается по статье УК без уточнения фабулы дела.

23 апреля чиновник подал в отставку по собственному желанию. В Минприроды он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО). Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.

Минприроды РФ Денис Буцаев МВД РФ
