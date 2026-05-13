Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, следует из опубликованной карточки в базе министерства.

Уроженец Москвы 07.03.1977 года рождения Буцаев разыскивается по статье УК без уточнения фабулы дела.

23 апреля чиновник подал в отставку по собственному желанию. В Минприроды он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО). Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.