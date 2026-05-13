Над Ростовской областью сбили 20 БПЛА, повреждены установки ветроэлектростанции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два десятка дронов ВСУ сбиты над Ростовской областью, повреждены установки ветроэлектростанции, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавших нет, добавил губернатор. Повреждены кровля и остекление частного дома в хуторе Лихой.

"В Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции. Возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности", - проинформировал глава региона.

В соседнем Краснодарском крае обломки БПЛА упали на предприятие в поселке Волна Темрюкского района, загорелось оборудование. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. Оперштаб сообщил о двух пострадавших.