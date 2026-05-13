Обломки БПЛА упали на предприятие в поселке Волна на Кубани, пострадал человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА на предприятие повреждено оборудование, а также ранен человек.

"Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования", - говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере Max.

На территории предприятия работают оперативные и специальные службы.

Ранее в среду Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.