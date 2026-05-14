Ракетные катера ТОФ выполнили стрельбы ракетами "Москит" в Японском море

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японском море в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнили стрельбы крылатыми ракетами "Москит" по морской цели, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Ракетная катерная ударная группа в составе двух ракетных катеров "Р-14" и "Р-20" нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту-мишени, имитировавшему боевой корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Цель, находившаяся на расстоянии более 100 км, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит".

Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали надводные корабли, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота.