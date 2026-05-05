Поиск

Корабельная группа ТОФ провела учебные стрельбы у берегов Камчатки

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" Тихоокеанского флота провела в Авачинском заливе учения по противовоздушной обороне и отражению атак безэкипажных катеров, сообщила пресс-служба ТОФ

"В ходе практических действий экипажами кораблей были применены 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630М, обеспечивающие высокую плотность огня и эффективность при отражении атак БПЛА и БЭК", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ключевым элементом учений стала совместная стрельба кораблей из 76-мм артиллерийских установок АК-176М по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

Кроме того, были проведены тренировки по охране и обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде с выполнением профилактического гранатометания, а также стрельбы из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин.

ТОФ Камчатка Авачинский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несколько медучреждений эвакуировали во Владивостоке из-за сообщений о минировании

Глава Ленобласти сообщил о пожаре в промзоне в Киришах после атаки БПЛА

Шестнадцать БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ в Чувашии

В Москве и области с 5 по 9 мая могут ввести ограничения на мобильный интернет и SMS

Генпрокуратура просит изъять у Вадима Мошковича более 10 млрд рублей

 Генпрокуратура просит изъять у Вадима Мошковича более 10 млрд рублей

Российские военные пообещали ударить по центру Киева за попытку сорвать празднование Дня Победы

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Минобороны РФ объявило 8-9 мая перемирие в честь Дня Победы

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2053 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов