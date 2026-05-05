Корабельная группа ТОФ провела учебные стрельбы у берегов Камчатки

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" Тихоокеанского флота провела в Авачинском заливе учения по противовоздушной обороне и отражению атак безэкипажных катеров, сообщила пресс-служба ТОФ

"В ходе практических действий экипажами кораблей были применены 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630М, обеспечивающие высокую плотность огня и эффективность при отражении атак БПЛА и БЭК", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ключевым элементом учений стала совместная стрельба кораблей из 76-мм артиллерийских установок АК-176М по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

Кроме того, были проведены тренировки по охране и обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде с выполнением профилактического гранатометания, а также стрельбы из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин.