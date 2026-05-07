Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил дальний поход в АТР

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов" прибыл во Владивосток, завершив выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает в четверг пресс-служба флота.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в начале марта. По плану дальнего похода отряд посетил индонезийский порт города Джакарта и порт Циндао в КНР.

"В ходе деловых заходов российские военные моряки провели протокольные, спортивные и культурные мероприятия, а также конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Китая и Индонезии", - говорится в сообщении.

За время похода корабли отряда прошли около 9 тыс. морских миль, семь морей и четыре пролива.