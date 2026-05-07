Поиск

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил дальний поход в АТР

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов" прибыл во Владивосток, завершив выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает в четверг пресс-служба флота.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в начале марта. По плану дальнего похода отряд посетил индонезийский порт города Джакарта и порт Циндао в КНР.

В миреОтряд кораблей Тихоокеанского флота покинул китайский порт ЦиндаоЧитать подробнее

"В ходе деловых заходов российские военные моряки провели протокольные, спортивные и культурные мероприятия, а также конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Китая и Индонезии", - говорится в сообщении.

За время похода корабли отряда прошли около 9 тыс. морских миль, семь морей и четыре пролива.

Владивосток АТР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва призвала все страны заблаговременно эвакуировать дипломатов из Киева

 Москва призвала все страны заблаговременно эвакуировать дипломатов из Киева

На имущество бывшего первого замглавы Минобороны Цаликова наложен обеспечительный арест

"Мегафон" предупредил о возможных ограничениях в Москве мобильного интернета

Что произошло за день: среда, 6 мая

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

 В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9272 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2094 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов