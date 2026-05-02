Поиск

Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул китайский порт Циндао

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в китайский порт Циндао, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Отряд кораблей ТОФ в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов" завершил программу делового захода в порт города Циндао КНР. Отряд вышел в Желтое море в соответствии с планом дальнего похода", - говорится в сообщении.

За время пребывания в порту российские военные моряки провели конференции по обмену опытом с военнослужащими ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приняли участие в экскурсиях по городу, посетили местные достопримечательности.

Кроме того, экипажи кораблей провели ряд спортивных мероприятий с военнослужащими ВМС НОАК.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в начале марта текущего года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее, по плану дальнего похода, отряд посетил порт города Джакарта Индонезии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

