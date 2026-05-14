"Ростех" запустил новый участок переработки плазмы крови мощностью 100 т/г в Перми

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" запустил на НПО "Микроген" (Пермь) новый участок по переработке плазмы крови мощностью 100 тонн в год.

На новом участке осуществляется полный цикл производства специфических иммуноглобулинов, иммуноглобулина человека нормального (в концентрациях 5% и 10%), а также альбумина человека, отмечает госкорпорация. В 2027 году на линии начнется выпуск растворов для внутривенных и внутримышечных инъекций.

"Ввод в эксплуатацию нового участка увеличит общий объем переработки плазмы на предприятиях холдинга до 357 тонн, что обеспечит около 40% потребности российского рынка в иммуноглобулинах и альбумине. А по отдельным позициям, таким как иммуноглобулин человека нормальный, - до 50%", - приводятся в релизе слова заместителя генерального директора "Ростеха" Александра Назарова.

"Нацимбио" - фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией "Ростех" в 2014 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. В управлении компании находятся два крупных производителя - НПО "Микроген" и "ФОРТ" (всего 10 производственных площадок). Консолидированный продуктовый портфель холдинга включает более 220 лекарственных препаратов, в том числе вакцины, препараты крови, бактериофаги и аллергены.