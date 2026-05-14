Поиск

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Затонувший пароход обнаружили силы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время исследования акватории залива Петра Великого в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход "Князь Горчаков", который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку", - говорится в сообщении.

Экипаж гидрографического судна "Антарктида", специалисты Гидрографической службы, а также представители фонда "Люди моря" обследовали затонувшее судно. После уточнения его очертаний и размеров, а также в результате анализа архивных данных о месте гибели судна, эксперты пришли к выводу, что находка похожа на пароход "Князь Горчаков".

Поисковые работы и углубленное исследование обнаруженного судна продолжатся; для этого планируют использовать современные необитаемые телевизионные аппараты.

Пароход "Князь Горчаков" следовал из Одессы и подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Из-за взрыва образовалась пробоина в носовой части корпуса. Экипаж пытался спасти судно, но не смог. В итоге вся команда покинула борт на шлюпках. После этого найти точное место, где затонул пароход, не удавалось из-за интенсивного судоходства, тумана и ограниченной видимости.

Тихоокеанский флот регулярно проводит поиск затонувших кораблей. В 2025 году при поддержке фонда "Люди моря" удалось найти и обследовать малую подводную лодку М-49, затонувшую в августе 1941 года. Также в акватории залива Петра Великого продолжаются поиски подлодки М-63.

Владивосток Приморье ТОФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

Что произошло за день: среда, 13 мая

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

 Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

 В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов