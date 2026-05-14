Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Затонувший пароход обнаружили силы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время исследования акватории залива Петра Великого в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход "Князь Горчаков", который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку", - говорится в сообщении.

Экипаж гидрографического судна "Антарктида", специалисты Гидрографической службы, а также представители фонда "Люди моря" обследовали затонувшее судно. После уточнения его очертаний и размеров, а также в результате анализа архивных данных о месте гибели судна, эксперты пришли к выводу, что находка похожа на пароход "Князь Горчаков".

Поисковые работы и углубленное исследование обнаруженного судна продолжатся; для этого планируют использовать современные необитаемые телевизионные аппараты.

Пароход "Князь Горчаков" следовал из Одессы и подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Из-за взрыва образовалась пробоина в носовой части корпуса. Экипаж пытался спасти судно, но не смог. В итоге вся команда покинула борт на шлюпках. После этого найти точное место, где затонул пароход, не удавалось из-за интенсивного судоходства, тумана и ограниченной видимости.

Тихоокеанский флот регулярно проводит поиск затонувших кораблей. В 2025 году при поддержке фонда "Люди моря" удалось найти и обследовать малую подводную лодку М-49, затонувшую в августе 1941 года. Также в акватории залива Петра Великого продолжаются поиски подлодки М-63.