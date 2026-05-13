Что произошло за день: среда, 13 мая

Отставки брянского и белгородского губернаторов, ограничения на публикацию подробностей терактов в Москве и розыск бывшего замглавы Минприроды

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области, врио главы региона назначен Александр Шуваев. Также свой пост покинул брянский губернатор Александр Богомаз. Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы области Егора Ковальчука.

- Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск. 23 апреля он подал в отставку по собственному желанию. Чиновник курировал публично-правовую компанию "Российский экологический оператор".

- В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов о последствиях терактов, включая результаты атак БПЛА. Эти меры вводятся в целях обеспечения общественной безопасности и для недопущения распространения недостоверной информации.

- Владимир Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами. Они эффективно применялись в боевых условиях, подчеркнул президент. Он заявил. что Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

- Электричка сошла с рельсов в Белгородской области. Местные власти сообщали, что причиной, по предварительной информации, стал подрыв железнодорожного полотна. Было приостановлено движение на участке ж/д дороги.

- Астраханский ГПЗ подвергся атаке беспилотников, в результате падения обломков произошло возгорание. АГПЗ - крупнейший производитель газовой серы в России.

- Госдума приняла закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом.

- Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин официально примет Трампа в четверг утром по местному времени.