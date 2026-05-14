Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале 2026 года упали в денежном выражении на 51,3%, до 5,8 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Ассоциация зафиксировала количественное снижение отгрузок большинства видов техники: мини-погрузчиков - в 3,3 раза (до 55 штук), гусеничных бульдозеров и экскаваторов - более чем в 5 раз (до 29 штук и 9 штук соответственно). Отгрузки катков снизились на 20% (до 12 штук), автогрейдеров - на 3% (до 31 штуки), поставки кранов-трубоукладчиков, которых в I квартале 2025 года было реализовано 12, прекратились полностью.

Рост отгрузок зафиксирован лишь по фронтальным погрузчикам (на 65%, до 99) и экскаваторам-погрузчикам (на 19%, до 95 единиц).

По данным Росспецмаша, квартальный показатель по отгрузке дорожно-строительной техники в январе-марте 2026 г. оказался худшим за последние годы и был ниже, в частности, показателя I квартала 2020 года, когда начали действовать ограничения против COVID-19, - тогда отгрузки составили 8,2 млрд рублей, показав рост к аналогичному периоду 2019 года на 6%.

Падение продаж дорожно-строительной техники российского производства на фоне высокой ключевой ставки и давления китайского импорта продолжается третий год. В 2024 году ее реализация упала на 15% к предыдущему году, до 75,8 млрд рублей; в 2025 году - на 28%, до 54,7 млрд рублей.