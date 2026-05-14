Песков заявил, что посредником между Москвой и Киевом являются только США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Только США сейчас являются посредниками в украинском урегулировании, Европа не хочет и не может быть таким посредником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически, пока посредниками и являются только Соединённые Штаты, это рабочие процессы, рабочий формат. Очевидно, что европейцы не хотят и не могут становиться посредниками", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что только Соединенные Штаты могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.

Песков отметил, что европейцы "сейчас фактически участвуют в войне на стороне киевского режима и, скорее, являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара, поражения" России.

"Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится", - сказал Песков.

