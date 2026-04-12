В Кремле заявили, что РФ с пониманием относится к загруженности США и паузе по решению кризиса на Украине

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию ситуации на Украине находятся по-прежнему на паузе, но Россия с понимаем относится к загруженности американских коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас этот (украинский) трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах, России осталось освободить 18-17% ДНР для выхода на административные границы.