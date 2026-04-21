Уиткофф и Кушнер ждут прогресса по Украине, прежде чем ехать в Москву и Киев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер рассчитывают на успехи в урегулировании украинского кризиса, прежде чем они смогут отправиться в РФ и на Украину. Об этом сообщает во вторник The New York Times.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что ожидает скорого визита Уиткоффа и Кушнера на Украину. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы такой визит имел смысл, и при этом намерены совершить еще одну поездку в Россию", - пишет издание.

По информации газеты, несмотря на то, что Уиткофф и Кушнер были заняты ситуацией вокруг Ирана, переговоры по украинскому вопросу "в последние недели продолжались кулуарно".