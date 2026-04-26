Начальник ГРУ заявил, что США сейчас не до Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США сейчас находятся в сложном положении, им не до переговоров по Украине, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков.

"Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины", - сказал Костюков в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о возможных переговорах.

22 апреля в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) Костюков сказал, что переговоры по Украине настоящее время не ведутся, они заморожены.