Оверчук заявил, что РФ с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия с пониманием отнесется к любому выбору Армении, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на фоне информации о тенденциях к сближению Еревана с Западом.

"Армения - это очень близкая нам страна, это - союзная нам страна, является частью ЕАЭС, СНГ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они - глубокие, очень серьезные, очень давние. И мы с большим уважением относимся к народу Армении. И, конечно же, как это многократно говорил президент РФ Владимир Путин, мы с пониманием отнесёмся к любому выбору, который народ Армении сделает", - заявил Оверчук журналистам в пятницу на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2026".

Так он ответил на вопрос о том, слышат ли в Армении "недвусмысленные российские сигналы насчет сближения Еревана с Западом".

Россия неоднократно отмечала, продолжил Оверчук, что "членство в ЕАЭС и в ЕС несовместимы", и в Армении это тоже "очень хорошо понимают".

"Руководители Армении тоже об этом говорят, что эти вещи несовместимы. На каком-то этапе придётся им сделать такой выбор, если они решат делать такой выбор. Со своей стороны, мы тоже стараемся донести до коллег те проблемы, которые в этой связи могут возникать. Это, в конечном итоге, их выбор", - сказал Оверчук.

Он напомнил, что 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

"Видимо, там этот вопрос тоже в каком-то виде будет обсуждаться", - сказал Оверчук.