Армения не собирается проводить референдум об отношениях с ЕС и Россией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армения продолжает оставаться полноценным членом ЕАЭС, необходимости в проведении референдума по вопросу об отношениях с ЕС и Россией нет, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"С президентом России на рабочем уровне мы провели обсуждения (по вопросу отношений Армении с ЕС и РФ - ИФ). Я сказал, как и неоднократно говорил об этом публично, что до тех пор, пока не будет необходимости сделать выбор де-юре и де-факто, мы не ставим в нашей повестке такой вопрос", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в понедельник.

Он отметил, что не согласен с озвученной президентом РФ Владимиром Путиным формулировкой "развод".

"Мы путаем межгосударственные отношения с женитьбой. Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой. Мы - полноценные члены ЕАЭС. И пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно участвуем в принятии всех решений", - заявил Пашинян.

Он отметил, что "референдум проведем, когда будет объективная необходимость".

"Моя оценка в том, что объективной необходимости просто нет", - сказал премьер Армении.

